Yaşlılar İçin Düşmeyi Önleyen Robot

İtalyan araştırmacılar Bilimsel Raporlarda bir kayma ve bükülme ile yaşlı birinin vücuduna uyan bir robot cihazı, tehlikeli bir düşüşü önlemesi amaçlıyor.

Aygıt -tekfoskelet pantolonunun kısa versiyonu gibi- 350 milisaniyelik bir süre içerisinde ortaya çıkacak bir tansiyonu algılayabilir ve torku direkt olarak zorunlu ekstremiteye uygulayabilir. Robotik kalça-bükümü kişinin kütlenin merkezini düzeltir ve düşüşü başarıyla geride bırakır. Bir prototip kullanan erken denemelerde, protez bacaklara sahip sekiz yaşlı ve iki yaşlı insan, tökezleyicileri tetiklemek üzere tasarlanmış değişen bir koşu bandında yürürken dik durabildi.

Araştırmacılar, Aktif Pelvis Ortezi (APO) adı verilen cihazlarının yaşlıların sağlığını daha iyi bir şekilde artıracağından umutluyuz. Her yıl 65 yaş ve üstü milyonlarca insan düşer. Ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanmaların önde gelen sebeplerinden biridir ve kalça kırıklarının% 95’ine ve en travmatik beyin yaralanmalarına neden olurlar. Ortaya çıkan sağlık masrafları, yalnızca ABD’de her yıl 31 milyar dolar olarak tahmin edilmektedir.

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Araştırmacılar, düşüşü önlemek için APO’nun yarışmaya katılacağını savunuyorlar. Diğer taşınabilirlik aygıtlarının ve dış iskeletlerinin aksine, onların hareketleri bir kişinin hareketini devralmaya çalışmaz. APO belde boşta, hızlı bir şekilde öğrenir ve bir kişinin yürüyüşünü izler. Bir ekstremite adımının atıldığını tespit ettiğinde, kuvvetle yürür. Yazarlar, bu, kritik önem taşıyor; çünkü düşmeye eğilimli yaşlıların çoğu kendi başlarına bir düşüşe karşı koyabilir ve yapabilir. Sadece çoğu zaman onu çekecek kadar güçlü değiller.

Araştırmacılar, yalnızca ihtiyaç duyulan robotik zaman için uyluklara bağlanan bir bel bağlama cihazı tasarladılar. Ayraçları hafif karbon elyafından imal edilmiştir ve her kalçanın yanında oturan motorlar bulunmaktadır. APO, bir bilgisayara bağlanmış olarak, bir kişi yürürken kol ve kalçanın hareket ve açısını izler. Sadece birkaç adımla özel bir algoritma, bir kişinin bireysel yürüyüşünü hesaplayabilir ve sapmaları tespit edebilir. Bir kalça yanlış bir açıya girdiğinde ve kullanıcı dengeyi kaybetmeye başladığında, cihaz yarım saniyeden daha kısa sürede tepki verir. Uylukları aşağı doğru itmek ve dengeyi sağlamak için her iki kalçaya bir büküm kuvveti uygular. Kuvvet, nazik ve kullanıcının ağırlığına dayanılarak hesaplanacak şekilde tasarlanmıştır.

APO’yu test etmek için, araştırmacılar, bağlanmış 10 kişiyi kemerlerin bağımsız olarak hareket edebildiği ve bir kullanıcının kaymasına neden olmak için ayrı kayabilecekleri bir bölme bandı koşu bandında yürümelerini sağladı. Araştırmacılar, bu gerçekleştiğinde APO, kullanıcıların dengelerini hızla geri yükleyerek dik durabildiklerini ve normal yürüyüşe geri dönebileceklerini buldu.