Yeni Fitbit akıllı saati Pebble tabanlı olacak

Pebble akıllı saat kullanıcılarını sevindiren gelişme. Piyasadan çekilen Pebble’ın işletim sistemi Fitbit akıllı saatlerine temelini oluşturacak.

Bir dönem akıllı saat kullanıcılarının oldukça tercih ettiği Pebble, Fitbit’in bünyesine girdikten sonra faaliyetlerine son vereceğini duyurmuştu. Pebble’ı işletim sisteminden dolayı bünyesine katan Fitbit yeni akıllı saat için çalışmalarına başladı.

Proje yıl sonuna attı

Firmanın patronu Fitbit’e Pebble’ın işletim siteminin temel olacağını açıkladı. Pebble Fitbit’in bünyesine dahil olduktan sonra projede değişikliğe gidilince bitimi yıl sonuna sarktı. Saat piyasaya çıkmasıyla birlikte yazılım araçları da kullanıma sunulacak.

Piyasadaki akıllı saatlerin büyük bir kısmı kendi uygulamarıyla kısıtlı standart bir arayüze sahip Çinli üreticilerin ürünlerinden oluşuyor. Pebble geniş uygulama desteği sunan az markadan biri olması ve bunu çok uygun fiyatlara yapması bir dönem ses getirmesini sağlamıştı fakat yenilik açısından sıkıntı yaşayınca piyasada tutunamadı.

Fitbit’in uygulama mağazası da saatle birlikte tamamlanması planlanıyor. Android ve iOS ile birlikte kullanılabilecek olan saat, yıl sonuna kadar pazardaki yerini alacak.