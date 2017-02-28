Yeni Samsung Gear VR Kontrolcü ile Geliyor

MWC 2017’de sahneye çıkan Samsung yeni bir akıllı telefon tanıtmasa da Gear VR sanal gerçeklik gözlüğünün yeni halini gösterdi.

Samsung artık neredeyse her yıl akıllı telefonları için Oculus destekli sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR’ı yeniliyor. Bu yılın beklenen yeni Gear VR modeli de uzun süredir konuşulurken geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmış ve bir kontrolcü ile geleceği söylenmişti. Söylenenler MWC 2017‘de doğrulandı.

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MWC 2017‘de sahne alan Samsung, Gear VR‘ın yeni versiyonunu gösterdi. 2017 model Gear VR’ın getirdiği en büyük özellik ise daha önceden ortaya çıkan el kontrolcüsü oldu. El kontrolcüsü rakip ürünlerde bulunan kontrolcülere benzese de üzerinde büyük bir farklılık bulunuyor. Bu farklılık ise kullanıcıların ürün ile daha kolay kullanım ve daha hızlı etkileşim yapabilmeleri için gelen touchpad.

Yeni Gear VR‘ın sunduğu diğer özellikler arasında ise daha optimize bir sistem ile daha kolay algılanabilen kafa hareketleri, kullanıcıların kolay kullanımı için yeniden tasarlanan ana ekran ve ses düğmeleri, daha konforlu kullanım, 42mm lensler ile 101 derece görüş açısı ve USB, USB Type-C girişleri yer alıyor.

Galaxy S7, S7 edge, Galaxy S6, S6 edge, S6 edge+ ve Note 5 ile uyumlu bir şekilde çalışacak olan 2017 model Gear VR, Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S8 ile uyumlu olacakmı bilinmiyor. Ürünün çıkış tarihi ve fiyatı gibi bilgilerde bilinmezken gelen el kontrolcüsünün ayrı satılacağı tahmin ediliyor.