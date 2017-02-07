ZTE’nin Android Wear’lı Akıllı Saati Ortaya Çıktı

Çinli mobil üretici ZTE’nin ilk ZTE Quartz ailesine katılacak olan Android Wear’lı akıllı saatinin detayları ve basın görseli ortaya çıktı.

Axon Watch isimli akıllı saati ile Çin piyasasında var olan mobil üretici ZTE, Ocak ayı ortalarında ilk Android Wear‘lı global pazara hitap edecek akıllı saatini duyurmuştu. Firma yaptığı duyuruda akıllı saate dair herhangi bir görsel ve teknik özellik paylaşmamışken Evleaks ürünün basın görselini paylaştı.

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Görselden de görüleceği üzere yuvarlak ekranlı bir tasarıma sahip olan akıllı saatin metal kasaya ve silikon kayışa sahip olduğu görülüyor. ZTE akıllı saatin sağ üst tarafında bir adet düğme yer alırken ürünün Samsung Gear akıllı saatlerde olduğu gibi döner bir çerçeveye sahip olacağı tahmin ediliyor.

VentureBeat‘te yer alan habere göre ZTE’nin Quartz ailesine katılacak olan akıllı saatin model numarası ZW10i. Evleaks’ın belirttiğine göre bu numara ZTE Quartz model akıllı saate Bluetooth, Wi-Fi ve 3G bağlantı seçenekleri sunuyor. 3G özelliğinin akıllı saate hücresel bağlantı ile birlikte arama özelliğin sunup sunmayacağı ise henüz bilinmiyor.

ZTE Quartz akıllı saat Android Wear 2.0 işletim sistemi ile birlikte Android 4.3 ve iOS 8.2 akıllı telefonları destekliyor. ZTE’nin 8 Şubat yani yarın MWC 2017 etkiliğinde resmi olarak tanıtacağı akıllı saatinin önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor.