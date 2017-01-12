AirPods, Kablosuz Kulaklık Pazarında Lider Oldu

Apple’ın Siri entegreli kablosuz akıllı kulaklığı AirPods’un satış rakamlarına dair ilk bilgiler geldi. Gelen bilgilere göre AirPods kablosuz kulaklık pazarını ele geçirdi.

Eylül ayında yeni iPhone ile birlikte tanıtılan Apple’ın kablosuz akıllı kulaklığı AirPods bu tarihin ardından sıkıntılı bir süreçten geçerek geçtiğimiz Aralık ayı ortasında satışa sunulmuştu. Geç satışa çıkmasından dolayı satış akıbeti merak edildiği AirPods için ilk rakamlar Slice’dan geldi.

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Araştırma ve analiz şirketi Slice tarafından kablosuz kulaklıklar için yayınlanan raporda Apple AirPods’un kablosuz kulaklık pazarını ele geçirdiği belirtiliyor. Amerika sınırları içerisinde 4.5 milyona yakın katılımcı ile hazırlanan bu raporda AirPods öncesi ve sonrası ele alınmış.

AirPods akıllı kulaklık pazara giriş yapmadan önce kablosuz kulaklık pazarının lideri yüzde 24.1 ile Apple’ın sahibi olduğu Beats markasıyken AirPods pazara giriş yaptıktan sonra liderliği yüzde 26 ile eline almış durumda. AirPods sonrasında yüzde 15.4‘e gerileyen Beats ikinciliği ise yüzde 16.1 ile Bose markasına bırakmış durumda. Toplama bakıldığında ise Apple’ın kablosuz kulaklık pazarının yüzde 40’tan fazlasını elinde tuttuğu görünüyor.

Raporun ardından Apple cephesinden herhangi bir açıklama gelmiş değil ancak CEO Tim Cook’un daha önce yapmış olduğu akıllı kablosuz kulaklık satışlarının çok iyi olduğu açıklaması bu raporu doğrular nitelikte.