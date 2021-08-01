Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Solaris Güneş Arabaları Ekibi’nin uluslararası yarışmalarda boy gösterecek aracı Solaris 11 tanıtıldı.

İZMİR (İGFA) – Dünyanın en saygın yarışmalarında aldığı ödüllerle adından söz ettiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Solaris Güneş Arabaları Ekibi, yeni aracı Solaris11’i tanıttı. DEÜ Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Küçük, üniversite mensupları ile Solaris Proje Ekibi ve aileleri katıldı.

MİLLİ ÜRETİME ODAKLANIN

DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi’yle gurur duyduklarını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, aracın geliştirilmesinde emeği geçen proje yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Aytaç Gören ve ekibini tebrik etti. Gelecekte enerjiyi üretebilen, temiz şekilde kullanan ve uzun süre saklayanların bir adım önde olacağını ifade eden Rektör Hotar, “Ülkemiz son yıllarda milli ve yerli üretim anlayışında büyük bir atılım gerçekleştirdi. Başta savunma ve imalat sanayi olmak üzere; temiz veya yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda ciddi yatırımlar yaptı. Ülkemiz bölgesel güç olmaktan küresel aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bizde Dokuz Eylül Üniversitesi mensupları olarak ülkemize katma değer sağlayacak; ekonomimizi bağımlılıktan kurtaracak her projede varız. Davamız bundan sonra da bilimi ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak, aziz milletimize hizmet etmek olacaktır” diye konuştu.

DEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Küçük ise, Solaris Güneş Arabaları Ekibi, Solaris 11 aracıyla da fakültemizi ve üniversitemizi gururlandırmaya devam ettiğini söyledi.

SOLARİS 11’İN YÜZDE 90’I YERLİ

DEÜ Solaris Güneş Arabaları Ekibi’nin yeni aracı Solaris 11, tamamıyla karbondan tasarlanan gövdesiyle dikkat çekiyor. Monokok şasi ve 800wh monokristal güneş panellerine sahip araçta, Solaris üretimi motor bulunuyor. Bir önceki araçtan aerodinamik olarak yüzde 30 daha verimli olarak tasarlanan S11, eylül ayında iLumen European Solar Challenge’da boy gösterecek. Pil ve panel grubu hariç bütün sistemleri Solaris Ekibi tarafından tasarlanan S11’de, yüzde 90’a varan yerlilik oranı bulunuyor.