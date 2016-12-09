Yeni Akıllı Saat İşletim Sistemi AsteroidOS’un Alpha 1.0 Sürümü Çıktı

Android Wear’a rakip olarak akıllı saatler için açık kaynak kodlu olarak geliştirilen AsteroidOS işletim sisteminin Alpha 1.0 versiyonu yayınlandı.

İlk olarak geçtiğimiz Ocak ayında adını duyduğumuz yeni akıllı saat işletim sistemi AsteroidOS açık kaynak kodlu yapısı ve yenilikçi tavırları ile dikkat çekmişti. Ne zaman yayınlanacağı merakla beklenen işletim sistemi için geliştirici ekip yayınladıkları bir video ile AsteroidOS Alpha 1.0 sürümünün hazır olduğunu duyurdu.

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YouTube üzerinden yayınlanan bir vide ile yapılan duyuruda işletim sisteminin geldiği en son nokta da gözler önüne seriliyor. LG G Watch üzerinden yapılan demo da işletim sisteminin ana ekran üzerinden sağa, sola, aşağı ve yukarı kaydırarak bildirimler, widgetlar ve ajanda gibi özelliklere kolay bir şekilde ulaşmak mümkün.

Kişiselleştirebilme adına birçok saat arayüzü bulunduran AsteroidOS Alpha 1.0, Bluetooth ve USB bağlantısına, hesap makinesi, kronometre ve Alarm gibi birçok özellik sunuyor. Ayrıca işletim sistemi akıllı saatlerin ekran parlaklığını ayarlamak için ek bir özellik sunarken müzik uygulaması da bulunuyor.

Şu an için indirilebilir bir halde olan AsteroidOS Alpha 1.0, LG G Watch, LG G Watch Urbane, Sony SmartWatch 3 ve Asus ZenWatch 2 için kullanılabilir durumda. Diğer saat modelleri için ise yayınlanan kılavuzdan saat modelini kontrol ederek yüklenebileceğini kontrol etmek gerekiyor.

Yukarıdaki videodan AsteroidOS Alpha 1.0’ın özelliklerini görebilir buradan devam ederek de hem işletim sistemi hem de yüklemem hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.