Brendan Iribe Oculus CEO’luğundan Ayrılıyor

Sanal gerçeklik firması Oculus’un kurucu ortağı ve CEO’Su Brendan Iribe firmadaki görevinden ayrılacağını açıkladı. Yeni CEO’nun kim olacağı henüz belli değil.

Sanal gerçeklik dünyasının yakından tanıdığı bir firma olan Oculus daha çok Palmer Luckey ile bilinse de firmanın CEO’su kurucu ortaklardan Brendan Iribe. CEO‘luk görevi ile birlikte arka planda birçok iş yapan Brendan Iribe geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir yazı ile Oculus CEO’luk görevinden atrılacağını duyurdu.

Bunu da Oku : Oculus’dan Bağımsız Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Oculus firması bilindiği üzere 2014 yılında Facebook’a satılmış ve kurucu ortaklar Palmer Luckey ve Brendan Irıbe bu satışı 2 milyar dolarlık bir değerleme ile yapmıştı. Bu satıştan sonra Facebook, Oculus yönetiminde söz sahibi oldu ve her iki isim de Facebook şirketine daha fazla yakınlaştı. Brendan Irıbe’ın Oculus CEO’luğundan ayrılması ise Facebook biraz daha yakın olmak istemesinden kaynaklı.

Sanal gerçekliğe büyük önem veren Facebook daha önce PC VR ve Mobil VR isimli iki departman oluşturduğunu duyurmuştu. Bu departmanların ne olacağı tartışılırken Brendan Iribe ayrılığı her şeyi açıkladı. Irıbe Oculus CEO’luğundan ayrıldıktan sonra Facebook PC VR bölümüne başkanlık yapacak ve Facebook için PC sanal gerçeklik çalışmalarını yürütecek. Facebook’un diğer sanal gerçeklik departmanı Mobil VR‘ın başına ise Oculus yazılım ekibini başkanı Jon Thomosan geçecek.

Böylelikle Oculus’un en önemli iki adamı Facebook bünyesine geçmiş olacak. Bu geçişten sonra ise Brendan Iribe ile birlikte Facebook CTO’su Mike Schroepfer Oculus’un yeni CEO’Sunun kim olacağına karar verecek. Tüm gözler şuan için Palmer Luckey‘in üzerinde.e