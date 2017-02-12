Foto Galeri

LG Watch Sport Akıllı Saat [Foto Galeri]

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LG’nin Google ortaklığı ile tanıttığı ikinci akıllı saati LG WAtch Sport akıllı saatin sizler için derlediğimiz foto galerisi.

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Lg Watch Sport Teknik Özellikler

Ekran :480 x 480 piksel çözünürlüklü 1.38 inç P-OLED dokunmatik ekran

İşlemci : Snapdragon Wear 2100 (4 çekirdekli 1.2 GHz hızında Arm Cortex A7 işlemci ve ADreno 304 grafik birimi.

İşletim Sistemi : Android Wear 2.0

Ram : 768 MB

Depolama : 4 GB

Batarya : 430 mAh

Bağlantı Seçenekleri : Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LTE

Fiyatı : 349 dolar

Etiketler lg watch sport akıllı saatlg watch sport foto galeri

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Mustafa Şevki Coşar

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Mustafa, giyilebilir teknolojiye olan merakından Wearlogy'i kurdu. Şuan akıllı saat ve sanal gerçeklik alanlarında kafa yoruyor, ellemeyin.

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