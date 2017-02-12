LG Watch Sport Akıllı Saat [Foto Galeri]

LG’nin Google ortaklığı ile tanıttığı ikinci akıllı saati LG WAtch Sport akıllı saatin sizler için derlediğimiz foto galerisi.
Bunu da Oku : Lg Watch Sport Hakkında Her Şey
Lg Watch Sport Teknik Özellikler
Ekran :480 x 480 piksel çözünürlüklü 1.38 inç P-OLED dokunmatik ekran
İşlemci : Snapdragon Wear 2100 (4 çekirdekli 1.2 GHz hızında Arm Cortex A7 işlemci ve ADreno 304 grafik birimi.
İşletim Sistemi : Android Wear 2.0
Ram : 768 MB
Depolama : 4 GB
Batarya : 430 mAh
Bağlantı Seçenekleri : Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LTE
Fiyatı : 349 dolar