LG Watch Sport Akıllı Saat [Foto Galeri]

İşlemci : Snapdragon Wear 2100 (4 çekirdekli 1.2 GHz hızında Arm Cortex A7 işlemci ve ADreno 304 grafik birimi.

LG’nin Google ortaklığı ile tanıttığı ikinci akıllı saati LG WAtch Sport akıllı saatin sizler için derlediğimiz foto galerisi.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Mustafa, giyilebilir teknolojiye olan merakından Wearlogy'i kurdu. Şuan akıllı saat ve sanal gerçeklik alanlarında kafa yoruyor, ellemeyin.