LG Watch Style Akıllı Saat [Foto Galeri]

LG’nin en yeni yuvarlak ekranlı akıllı saati LG Watch Style her yönüyle sizler için hazırladığımız foto galerisi.
Bunu da Oku : LG Watch Style Hakkında Her Şey!
Lg Watch Style teknik özellikler
Ekran : 360 x 360 piksel çözünürlüklü 1.2 inç P-OLED dokunmatik ekran
İşlemci : Snapdragon Wear 2100 (4 çekirdekli 1.2 GHz hızında Arm Cortex A7 işlemci ve ADreno 304 grafik birimi.
İşletim Sistemi : Android Wear 2.0
Ram : 512 MB
Depolama : 4 GB
Batarya : 240 mAh
Bağlantı Seçenekleri : Bluetooth ve Wi-Fi
Fiyatı : 249 dolar