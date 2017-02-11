Foto Galeri

LG Watch Style Akıllı Saat [Foto Galeri]

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LG’nin en yeni yuvarlak ekranlı akıllı saati LG Watch Style her yönüyle sizler için hazırladığımız foto galerisi.

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Lg Watch Style teknik özellikler

Ekran : 360 x 360 piksel çözünürlüklü 1.2 inç P-OLED dokunmatik ekran

İşlemci : Snapdragon Wear 2100 (4 çekirdekli 1.2 GHz hızında Arm Cortex A7 işlemci ve ADreno 304 grafik birimi.

İşletim Sistemi : Android Wear 2.0

Ram : 512 MB

Depolama : 4 GB

Batarya : 240 mAh

Bağlantı Seçenekleri : Bluetooth ve Wi-Fi

Fiyatı : 249 dolar

Etiketler lg watch style akıllı saatlg watch style foto galeri

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Wearman

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