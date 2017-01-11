ZTE, Android Wear’lı Akıllı Saatini Duyurdu

Çinli teknoloji devi ZTE, Android Wear’lı ilk akıllı saatini CES 2017’de duyurdu. Akıllı saat 4G özelliğine ve düşük pil ömrüne sahip olacak.

Akıllı telefon dünyasında oldukça popüler bir marka olan ZTE henüz giyilebilir teknoloji pazarına tam anlamı ile girmiş değil. 2015 yılı ortasında Axon Watch isimli bir akıllı saat duyuran ZTE, Tencent OS işletim sistemine sahip bu ürünü sadece Çin’de satışa sunmuştu. Şimdi ise ZTE, Android Wear’lı global pazara hitap eden bir modeli CES 2017’de duyurdu.

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ZTE Amerika CEO’su Lixin Cheng tarafından CES 2017‘de duyurulan Android Wear işletim sistemine sahip ilk akıllı saatleri 4G LTE bağlantı seçeneği ile bağımsız bir ürün olarak pazara giriş yapacak. Henüz tasarımı ve teknik özellikleri belli olmayan ürünün Cheng tarafından belirtilen en büyük özelliği ise akıllı saatlerin en büyük problemi olan pil ömrünün rakiplerinden kat kat daha fazla olacağı.

Cheng‘in yaptığı açıklamaya göre ürün tüm dünya genelinde satışa çıkacak ve çıkış yaptığında Amerika üzerinde popüler bir operatör tarafından da çeşitli veri paketleri ile satışa sunulacak. Ürünün akıllı telefonlardan bağımsız olarak diğer ülkelerde 4G bağlantısını kullanıp kullanmayacağı ise henüz belli değil.

2017’de piyasada olacak

2017 yılı içerisinde satışa sunulması beklenen ZTE akıllı saatin önümüzdeki aylarda donanım ve teknik özelliklerin gün yüzüne çıkması bekleniyor. Bakalım ZTE nasıl bir akıllı saat ile karşımıza çıkacak.