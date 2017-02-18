12. İLTEK Günleri’nde Sanal Gerçeklik Rüzgarı

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE öğrenci kulübü tarafından İLTEK, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri’nin bu yıl 12.si düzenlenecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE kulübünün 2006 yılında “Sadece derse girerek mühendis olunmaz!” sloganı ile yola çıkarak oluşturduğu İletişim ve Bilişim Teknolojileri Günleri bu yıl 12.sini düzenlemeye hazırlanıyor.

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İletişim ve Bilişim Teknoloji Günleri’nin kısa hali olan İLTEK Günleri olarak tanınan bu etkinlik telekominikasyon, bilgisayar, bilişim ve elektronik gibi alan ve sektörlerin yer aldığı yüksek düzey yöneticilerin, mühendislerin ve uzamanların katıldığı ve genel olarak öğrencilere yönelik kariyer ve teknik odaklı bir etkinlik sunuyor.

Bu yıl 12.si düzenlenecek olan İLTEK Günleri‘nde de yine önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilere birçok iş kolunu tanıma, takip ettikleri konularda bilgi sahibi olma ve yöneticilerle tanışma fırsatı sunuyor olacak. İçerisinde teknik oturumların, panellerin ve workshopların yer aldığı 21 ayrı etkinlik düzenlenecek olan 12. İLTEK Günlerinde ayrı bir fuar olarak “Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Fuarı” düzenlenecek. Codemodeon sponsorluğunda yürütülecek olan bu fuarda ise öğrenciler ve meraklılar sanal gerçeklik teknolojilerini ve cihazlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

28 – 29 – 30 Mart tarihleri arasında 3 gün olarak gerçekleşecek olan 12. İLTEK Günleri’nin adresi ise Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda başlayacak. Etkinlik hakkında daha fazla detay almak için buradan devam edebilirsiniz.