Google, 2017 ilk çeyreğinde gelmesi beklenen Android Wear 2.0 için güncelleme alacak akıllı saat listesini yayınladı.
Geçtiğimiz hafta Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang yaptığı bir açıklama ile Google’ın iki akıllı saat tanıtacağını duyurmuş ve Android Wear’ın merakla beklenen yeni versiyonu Android Wear 2.0 hakkında da birçok bilgi vermişti. Şimdi ise Android Wear 2.0 alacak akıllı saatlerin listesi yayınlandı.
Bunu da Oku : Google 2017’de 2 Akıllı Saat Tanıtacak
İşte, Android Wear 2.0 güncellemesi alacak akıllı saatler;
- Moto 360 Gen 2
- Moto 360 Sport
- LG Watch Urbane 2nd Edition LTE
- LG Watch Urbane
- LG G Watch R
- Polar M600
- Casio Smart Outdoor Watch
- Nixon Mission
- Tag Heuer Connected
- Fossil Q Wander
- Fossil Q Marshal
- Fossil Q Founder
- Michael Kors Access Bradshaw
- Michael Kors Access Dylan
- Huawei Watch
- Asus ZenWatch 2
Listeye bakıldığında Motorola, LG, Huawei, Asus gibi teknoloji markaları ile Fossil, Tag Heuer, Michael Kors gibi moda markalarının akıllı saatlerinin yer aldığını görüyoruz. Burada ilk göze çarpan ayrıntı ise listede Sony’nin akıllı saatlerinin yer almaması. Bakalım Google ilerleyen günler Android Wear 2.0 için yeni bir akıllı saat listesi yayınlayacakmı.