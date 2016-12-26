Google, 2017 ilk çeyreğinde gelmesi beklenen Android Wear 2.0 için güncelleme alacak akıllı saat listesini yayınladı.

Geçtiğimiz hafta Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang yaptığı bir açıklama ile Google’ın iki akıllı saat tanıtacağını duyurmuş ve Android Wear’ın merakla beklenen yeni versiyonu Android Wear 2.0 hakkında da birçok bilgi vermişti. Şimdi ise Android Wear 2.0 alacak akıllı saatlerin listesi yayınlandı.

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İşte, Android Wear 2.0 güncellemesi alacak akıllı saatler;

Moto 360 Gen 2

Moto 360 Sport

LG Watch Urbane 2nd Edition LTE

LG Watch Urbane

LG G Watch R

Polar M600

Casio Smart Outdoor Watch

Nixon Mission

Tag Heuer Connected

Fossil Q Wander

Fossil Q Marshal

Fossil Q Founder

Michael Kors Access Bradshaw

Michael Kors Access Dylan

Huawei Watch

Asus ZenWatch 2

Listeye bakıldığında Motorola, LG, Huawei, Asus gibi teknoloji markaları ile Fossil, Tag Heuer, Michael Kors gibi moda markalarının akıllı saatlerinin yer aldığını görüyoruz. Burada ilk göze çarpan ayrıntı ise listede Sony’nin akıllı saatlerinin yer almaması. Bakalım Google ilerleyen günler Android Wear 2.0 için yeni bir akıllı saat listesi yayınlayacakmı.