Android Wear 2.0’ın Çıkış Tarihi Belli Oldu

Android Wear’ın merakla beklenen yeni sürümü Android Wear 2.0’ın çıkış tarihi için nihayet bir tarih verildi.

Google‘ın 2016 I/O etkinliğinde tanıtılan ve ardından çıkış yağacağı söylenen Android Wear 2.0, 2016’nın sonuna ertelenmiş ve geçtiğimiz Eylül ayında da 2017 yılına ertelenmişti. İşletim sisteminin yeni versiyonu akıllı saat dünyası tarafından merakla beklenirken Android Wear 2.o‘ın ne zaman çıkış yapacağı geliştiricilere gönderilen e-posta ile öğrenildi.

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Android Wear uygulama geliştiricilerine Android Wear 2.0 hakkında bilgilendirme yapmak için e-posta yollayan Google, Android Wear 2.0’ın Şubat ayı başında yayınlanacağını ve geliştiricilerin uygulamalarında bu zamana göre güncelleme yapmaları gerektiğini belirtti.

Android Wear ürün geliştirme müdürü Jeff Chang, Aralık ayı sonunda Android Wear 2.0 hakkında bir açıklama yaparak Android Wear 2.0 güncellemesi alacak olan akıllı saatleri duyurmuştu. Bu duyuru ile birlikte sürpriz bir şekilde Google‘ın da ismi henüz belli olmayan markalarla 2 adet Android Wear 2.0’lı akıllı saat piyasaya sunacağını söylemişti.

Buradan da Google’ın iki akıllı saatinin Şubat ayının ilk haftalarında tanıtılacağını söyleyebiliriz. Bu tanıtım ile birlikte Android Wear 2.0‘da indirilmeye sunulacaktır. Önümüzdeki günlerde de Google‘ın akıllı saatleri hakkında çeşitli bilgiler de önümüzdeki günlerde teknoloji basınına yansıyacaktır.