Apple AirPods Akıllı Kulaklık için İlk Reklam Yayınlandı

Apple, Siri entegreli kablosuz akıllı kulaklığı AirPods için ilk reklam filmini yayınladı. İşte, Apple AirPods için yayınlanan reklam filmleri.Cupertinolu teknoloji devi Apple geçtiğimiz sene iPhone 7 etkinliğinde kablosuz akıllı kulaklığı AirPods’u tanıtmış ve akıllı kulaklık geçtiğimiz Aralık ayının sonlarına doğru piyasaya sürülmüştü. Apple ise akıllı kulaklığı için ilk reklam filmlerini yayınladı.

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Mexico City’de çekilen reklam filminde Apple AirPods‘un Siri entegresi ile neler yapabildiği, müzik özelliklerinin neler olduğu, akıllı kulaklığın kutusu ile arasındaki ilişki, çalışma ve durma şekli gibi birçok özelliği anlatılıyor. Reklam filminde Apple AirPods’a eşlik eden sanatçı ise Lil Buck isimli Los Angeles’li popüler dansçı.

Dünya genelinde televizyonlarda ve YouTube üzerinden yayınlanan reklam filmlerinin tamamını yukarıdaki bir dakikalık videodan izleyebilir, tek tek özelliklerin yer aldığı reklam filmlerini ise aşağıda bulunana 16 saniyelik videolardan izleyebilirsiniz.

Geçtiğimiz haftalarda yapılan piyasa araştırmasına göre Apple AirPods 2016 yılını akıllı kulaklık pazarında lider olarak kapatmış ve 2017 yılını da lider olaracak sürdüreceği söylenmişti. 2017 yılının ilk çeyreği sonuçları yayınlandığında bu satış rakamlarının gerçeği yansıtıp yansıtmayacağını göreceğiz.