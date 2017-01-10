Apple, AirPods’ların Kaybolmasına İzin Verdi

Apple, akıllı kulaklığı AirPods’un kaybolmaması için yayınlanan üçüncü parti uygulamayı geçtiğimiz günlerde App Store’dan kaldırdı. Peki, Apple neyin peşinde?

Apple’ın 7 Eylül‘de iPhone etkinliğinde tanıttığı Siri entegreli akıllı kulaklığı AirPods’lar uzun bir bekleme süresinin ardından geçtiğimiz Aralık ayının ortasında satışa sunulmuştu. Kulaklıklar yüksek fiyatı ile dikkat çekerken kablosuz olmasıyla birlikte gelen kaybolma riski ise teknoloji dünyası tarafından tartışılmıştı.

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Apple ise bu tartışmalara bir son vererek AirPods‘un kaybolma riskine karşılık üçüncü taraf geliştiriciler tarafından hazırlanan Finder for AirPods isimli bir uygulamaya izin vermiş ve App Store‘da yayınlamıştı. Bu uygulama basit kullanımı ile AirPods kullanıcılarına akıllı kulaklıkların Bluetooth yardımı ile nerede olduğunu gösterebiliyor ve kulaklığın kaybolmasının önüne geçiyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde App Store‘a bakıldığında aynı uygulamanın mağazada olmadığı ve Apple’ın uygulamayı kaldırdığı görüldü. Apple’ın uygulamanın tam verimli çalışmaması yüzünden uygulamayı kaldırdığı söylenirken Apple cephesinden resmi bir açıklama gelmedi ve akıllara Apple’ın AirPods‘ların kaybolmasını istediği fikri geldi.

Diğer bir fikir ise Apple’ın benzer bir uygulama üzerinde çalıştığı ve yakın bir zamanda kendi uygulamasını App Store’da yayınlayacağı şeklinde. Bakalım ilerleyen günlerde AirPods uygulaması hakkında ne gibi gelişmeler olacak.