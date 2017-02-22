Apple Watch Series 3 Hakkında İlk Detaylar Geldi

Apple’ın bir sonraki nesil akıllı saati Apple Watch Series 3 hakkında ilk detaylar geldi. Gelen bilgilere göre Series 3 yeni bir dokunmatik ekran ile gelecek.

Apple hali hazırda yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 2‘yi satmaya devam ederken bir yandan da yeni nesil için çalışmaları sürdürüyor. Cupertino’lu devden Apple Watch Series 3 hakkında herhangi bir açıklama gelmese de analistler ve uzmanlar yakaladıkları bilgileri paylaşıyor.

KGI araştırma ve analiz şirketinin ünlü ismi Ming-Chi Kuo yakaladığını esirgemeden paylaşan analistlerden biri. Popüler teknoloji haber sitesi DigiTimes ile yaptığı bir röportajda Apple Watch Series 3 ile ilgili elde edilen ilk bilgileri paylaştı. Chi Kuo‘nun verdiği bilgilere göre Series 3 yeni bir dokunmaitk ekran teknolojisi ile gelecek.

Wi-Fi gidiyor LTE geliyor

Apple‘ın şu an akıllı saatlerinde ekran teknolojisi olarak TFT lens kullandığını söyleyen Chi Kuo firmanın bunu değiştireceğini ve teknoloji olarak cam filmi kullanacağını söyledi. Bununla birlikte Apple Watch Series 3 ile birlikte OLED panelin yerini micro OLED panele bırakacağını da söyleyen Kuo son olarak yeni akıllı saatin Wi-Fi yerine bağlantı seçeneği olarak LTE’yi kullanacağının da altını çizdi.

Tüm bunlar birleştirildiğinde ise Apple Watch Series 3‘ün Wi-Fi seçeneğine sahip olmayacağını ve ekran değişimi ile birlikte yeni modelin daha ince ve daha hafif olabileceğini söylemem mümkün. Ayrıca Kuo’nun bahsettiği gibi LTE teknolojisinin gelecek olmasının tahmini ise Apple’dan uzun süredir beklenen bir hamle. Bakalım önümüzdeki günlerde Apple gelen bu bilgileri doğrular nitelikte bir açıklama yapacakmı.