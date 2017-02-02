Facebook’a 500 Milyon Dolarlık Ceza

ZeniMax firmasının Oculus’a açtığı ticari haklar davasında mahkeme kararını verdi. Facebook, ZeniMax’a 500 milyon dolar ödeyecek.

Ocak ayı ortasında ZeniMax isimli bir firmanın Facebook’un sahibi olduğu sanal gerçeklik firması Oculus’u ticari hakların çalındığına dair bir suçlama ile mahkememeye verdiğini duymuştuk. Ardından gelen haftada ise Facebook CEO‘su Mark Zuckerberg dava için mahkemeye ifade vermişti. Ancak Zuckerberg’ün ifadesi de işe yaramadı ve mahkeme 500 milyon dolarlık bir cezayı onayladı.

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ZeniMax‘ın iddiasına göre eski çalışanı John Carmack, Oculus bünyesine katılırken fimanın ticari sır ve haklarını da beraberinde götürdü ve Palmer Luckey ve Brendan Iribe liderliğindeki Oculus, sanal gerçeklik gözlüğü Rift’i geliştirirken bu hakları kullandı. Oculus yetkilileri ve Mark Zuckerberg bu iddiaları yalanlarken mahkeme Zuckerberg’ün ifadesinden sonra kararını açıkladı.

Mahkemenin kararına göre Oculus yani Facebook, ZeniMax firmasına 500 milyon dolar tazminat ödeyecek. Bu tazminatın sebebi ise Oculus ve ZeniMax arasında bulunan gizlilik anlaşmasının ihlali, ticari hakların kullanılması ve yöneticilerin yalan bildirimleri olarak söyleniyor. Polygon sitesinin elde ettiği bilgilere göre mahkeme 200 milyon doları gizlilik anlaşmasının ihlali, 50 milyon doları ticari hakların kullanılması, 100 milyon doları Palmer Luckey’in yalan bildirimi ve 150 milyon doları da Brendan Iribe‘in yalan bildirimi olarak kesmiş durumda.

Mahkeme kararının ardından Oculus cephesinde hayal kırıklığı yaşandığı belirtilirken ZeniMAx cephesinde bir zafer yaşandığını ve ZeniMax‘ın halen bu işin peşinde olduğu belirtiliyor. ZeniMax’ın hedefinin dava açarken belirttiği 2 milyar dolarlık tutarın kendilerine geçmesi olduğu tahmin ediliyor.