Huawei Watch 2 için İlk Görseller Geldi

Huawei’in merakla beklenen en yeni akıllı saati Huawei Watch 2’nin ilk görselleri paylaşıldı. İşte, Huawei Watch 2.

MWC 2017‘de sahne alacak olan Çinli mobil teknoloji devi Huawei amiral gemileri P10 ve P10 Plus ile birlikte ilk versiyonu oldukça ilgi gören Huawei Watch akıllı saatinin ikinci nesli olan Huawei Watch 2‘yi etkinlikte de sahneye çıkaracak.

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Geçtiğimiz haftalarda ilk detayları gelen Huawei Watch 2‘nin Android W ear 2.0 işletim sistemine, 1.4 inç yuvarlak tasarımlı bir ekrana, oldukça gelişmiş ve güçlü bir aktivite takip sistemine ve akıllı telefonlardan bağımsız çalışabilmesi için LTE bağlantı seçeneğine sahip olacağı öğrenilmişti.

Bu bilgiler ile birlikte ürünün tasarımı merak edilirken VentureBeat‘ten Evleaks Huawei Watch 2’nin ilk görsellerini paylaştı. Oldukça spor ve ve şık bir tasarıma sahip olan Huawei Watch 2’nin ilk versiyonun klasik görüntüsüyle alakası bulunmuyor. Siyah, turuncu ve gri – sarı renk karışımı ile 3 farklı renk seçeneği sunacak olan akıllı saatin değiştirilebilir bir kayış sistemine sahip olup olmadığı bilinmiyor.

Görsellerde Huawei Watch 2‘nin sim kart desteğine dikkat çekilirken ürünün etrafına bakıldığında iki adet fonksiyon tuşu olduğu ve alt kısmında da bir nabız ölçer olduğu görülüyor. Akıllı saatin daha detaylı bilgilerine de 26 Şubat yani yarın itibari ile MWC 2017′de göreceğiz.