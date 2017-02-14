Huawei Watch 2 MWC 2017’de Tanıtılacak!

Huawei beğenilen akıllı saati Huawei Watch’un yeni nesil versiyonu Huawei Watch 2’yi MWC 2017’de tanıtacağını duyurdu.

Giyilebilir teknoloji pazarının önemli oyuncularından biri olan Huawei geçtiğimiz Ocak ayında ilk akıllı saati Huawei Watch‘u tanıtmış ve büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Huawei takipçileri Huawei Watch 2‘nin ne zaman geleceğini merak ederken sürpriz açıklama şirketin CEO‘sundan geldi.

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Huawei CEO’su Richard Yu yaptığı açıklamada Huawei olarak ikinci nesil akıllı saatleri Huawei Watch 2‘nin yolda olduğunu ve 26 Şubat itibari ile başlayacak olan MWC 2017’de Huawei P10 ve Huawei P10 Plus akıllı telefonlar ile birlikte sahneye çıkacağını duyurdu.

Yu yaptığı açıklamada akıllı saat hakkında ek bir bilgi vermese de Weibo üzerinden paylaştığı bir görsel ile Huawei Watch’un spor ve aktivite odaklı bir ürün olacağının sinyalini verdi. Ayrıca paylaşılan görsel de yer alan “Özgür ruhlar için yapıldı” ifadesi de yeni akıllı saatin bir önceki nesle göre çok daha farklı yapıya ve özelliklere sahip olabileceğini gösteriyor.

Huawei Watch 2 beklentileri

Daha önceden gelen bilgilerde Huawei Watch’un Android Wear 2.0 ile geleceği belirtilirken akıllı saatin yine yuvarlak ekranlı tasarımı ve 1.4 inçlik ekran boyutu olabileceği söylenmişti. Bununla birlikte spor bir HUawei Watch 2 modeli de gelebilecekken akıllı saatin LTE desteğine de sahip olması bekleniyor.