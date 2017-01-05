PlayStation VR’ın Türkiye Fiyatı Açıklandı!

13 Ekim’de bazı ülkelerde satışa sunulan Sony PlayStation VR sanal gerçeklik gözlüğü nihayet ülkemizde de resmi olarak duyuruldu ve fiyatı açıklandı.

Geçtiğimiz Ekim ayında global anlamda çeşitli ülkelerde satışa sunulan Sony PlayStation VR sanal gerçeklik gözlüğü için nihayet Türkiye açıklaması geldi. Sony Türkiye, ürünün ülkemizde resmi olarak çıkacağı tarihi ve fiyatını açıkladı.

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PlayStation 4 kullanıcılarının büyük heyecanla beklediği PlayStation VR yapılan açıklamaya göre resmi olarak ülkemizde 24 Ocak‘ta satışa sunulacak. Ürünün satış fiyatı ise Sony’nin verdiği rakama göre 1.699 lira olacak. Ancak bu fiyata kamera ve kontrolcü dahil değil. PlayStation VR ve ekipmanlarının tamamının alınması durumunda sanal gerçeklik gözlüğünün Türkiye fiyatının 2 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz.

Yurt dışında 400 dolar fiyatı ile satışa çıkarılan PlayStation VR, çıkışa özel 50 oyun ile birlikte sunulmuştu. Bu oyunların Türkiye çıkışında da aynı şekilde kullanıcılara sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

Ayrıca Sony PlayStation VR‘ın 2016 yılını 1.5 milyondan fazla satış ile lider kapattığını ve 2017 yılını da tahminlere göre artan bir satış grafiği ile yine lider olarak kapatacağını söylemek de fayda var.