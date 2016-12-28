Snapchat Artırılmış Gerçeklik Şirketi Cimagine’i Bünyesine Kattı

Popüler sosyal medya uygulaması Snapchat, artırılmış gerçeklik teknoloji üzerinde çalışan Cimagine şirketini satın aldı.

Son dönemin en popüler sosyal medya alemi Snapchat yaptığı yenilikler ve işler ile gündemden düşmüyor. Son olarak Spectacles akıllı gözlüklerini duyurun firma şimdi de akıllı gözlüklerine bağlı olarak artırılmış gerçeklik işleri ile uğraşan Cimagine şirketini satın aldı.

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2012 yılında faaliyete başlayan İsrail merkezli artırılmış gerçeklik firması Cimagine genel olarak ev dekorasyonu ile ilgilenen bir firma. Akıllı cihazların kameraları yardımı ile kullanıcıların evlerine eşya alırken o eşyanın evde nasıl duracağını gösteren Cimagine bu sayede kullanıcılara büyük bir avantaj sağlıyor.

Peki Snapchat artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ev dekorasyonu işleri ile uğraşan bu şirket ile ne yapacak? Tahminlere göre Snapchat, Cimagine firmasının teknolojisini ilk olarak Snapchat uygulaması üzerinde filtrelerde kullanacak. Ancak daha önemlisi firma bu teknolojiyi kendi akıllı gözlüğü Spectacles’e entegre ederek ürünü daha akıllı bir hale getirecek. Buradaki tahminler bu ürünün ilerleyen zamanlarda Google Glass‘ın yerini alabileceği yönünde.

Son olarak Snapchat’in Cimagine için 30 ile 40 milyon dolar arasında bir rakam ödediği ve 20 kişilik Cimagine ekibinin Snapchat’e aktarılacağı belirtiliyor.