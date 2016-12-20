Apple Watch için Pokemon Go Yolda!

Uzun süredir beklenen Apple Watch için Pokemon Go uygulamasının yakın zamanda çıkacağı duyuruldu.

Mobil oyun dünyasına yeni bir soluk getiren Pokemon Go oyunu geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 7 ve Apple Watch Series 2 akıllı saat ile birlikte duyurulmuş ve yıl sonunda Apple Watch kullanıcılarına sunulacak denmişti. Ancak henüz geliştirici firma Niantic’ten bir duyuru haberi gelmedi.

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Apple Watch kullanıcıları tarafından merakla beklenen Pokemon Go uygulaması için geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı Niantic firmasından bir yetkili ile konuştuğunu ve Pokemon Go’nun Apple Watch uygulamasının iptal edildiğini söylediğini yayınlamıştı. Bu durumun üzerine Niantic halen sessizliğini korurken yanıt Apple cephesinden geldi.

Apple, Pokemon Go‘nun iptal edildiği haberini yalanlarken bir de müjdeli haber verdi. Oyunun yakın bir zamanda Apple Watch için çıkacağını belirten Apple kullanıcılardan bir müddet daha sabırla beklemelerini istedi.

Öte yandan Pokemon Go uygulaması henüz tüm ülkelerin AppStore ve Google Play Store’larında yer almıyor. Bu ülkeler arasında ise bilindiği üzere Türkiye’de yer alıyor. Bakalım geliştirici firma Niantic oyunun Apple Watch uygulaması ile birlikte Türkiye gibi henüz bulunmadıkları ülkelere açılış yapaacklarmı.