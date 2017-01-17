Atari’den Giyilebilir Oyun Cihazı Geliyor

Bir zamanların efsane oyun devi Atari tekrar piyasaya dönmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma giyilebilir bir oyun cihazı üzerinde çalışıyor.

Oyun dünyasından hemen herkesin adını bildiği bir firma olan Atari eski günlerine tekrar dönmek için geçtiğimiz sene akıllı ev ve IoT gibi birçok yeni sektöre atılmış ve hem oyun hem de oyun cihazları üzerine de çalışmaya başladığını belirtmişti. Bu çalışmaların ilk meyvesini ise yakın zamanda giyilebilir bir ürün olarak göreceğiz.

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Atari bu giyilebilir oyun cihazı için geçtiğimiz aylarda gameband.com adında bir internet sitesi kurmuş ve merak eden kullanıcılardan mail adreslerini almıştı. Mail adreslerini veren kullanıcılar Atari’nin giyilebilir bir oyun cihazı üzerinde çalıştığını ise geçtiğimiz günlerde firmadan gelen tanıtım mailinden teyit etmiş oldu.

Gameband ismi ile gelecek olan giyilebilir oyun cihazının kullanıcıların bileklerine takarak kullanabilecekleri bir ürün olduğu biliniyor. Bu bilginin dışında ise ürünün hangi oyun ya da oyunları destekleyeceği, nasıl çalışacağı ve neler yapacağı ise henüz açıklanmış değil ancak ürünün sitesinde sıkça sorulan sorulara bakıldığında ise ürünün USB 3.0 bağlantı yolu ile bilgisayar ile etkileşimli bir şekilde çalışacağı ve Minecraft‘ın yüklü olarak geleceği belirtiliyor. Bunun dışında ürünün IPX4 sertifikası ile suya karşı dayanıklı bir yapıda olduğu da cevaplar arasında yer alıyor.

Atari’nin gönderdiği maile göre 1 Şubat 2017 tarihinde resmi bir tanıtım ve duyuru yapılacak. Ürün hakkındaki tüm detaylarında bu tarihte verilmesi bekleniyor.