Casio’nun Merakla Beklenen Akıllı Saati Piyasaya Çıkıyor

Japon devi Casio’nun merakla beklenen akıllı saat modeli WSD-F10’un Mart ayına yetişmeyen satışlarının Nisan ayında başlayacağı açıklandı.

Akıllı saat pazarına girme kararını uzun süre önce alan Casio, Android işletim sistemli akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında düzenlenen CES 2016‘da tanıtılan Casio‘nun akıllı saat modeli WSD-F10 Smart Outdoor Watch adıyla kullanıcısıyla buluşuyor. Saatin en önemli özelliklerinden biri olarak sağlamlığı ön plana çıkarılırken ViewRanger, Runkeeper ve MyRadar gibi uygulamaları da içerisinde barındıracak. Askeri saat standartlarında olduğu belirtilen akıllı saat 30 metreye kadar suya dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

Piyasadaki akıllı saatlerin tamamından daha dayanıklı olan Casio WSD-F10‘un LCD dokunmatik ekranı, 320×300 piksel ekran çözünürlüğü ve 1,32 ekran büyüklüğü bulunuyor. Hem Android hem de iOS‘a uyumlu olan bu akıllı saat akıllı telefonlarla senkronize edilebiliyor.

Nisan ayında satışa sunulacağı ifade edilen akıllı saatin fiyatının ise 500 dolar olması bekleniyor.