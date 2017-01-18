Google’ın Akıllı Saatlerini LG Üretecek

Google’ın Android Wear 2.0 ile birlikte duyuracağı iki akıllı saati LG markası altında gelecek. İşte, Google’ın LG markalı akıllı saatleri ve detayları.

Arama motoru devi Google, 2016 yılı bitmeden akıllı saat pazarına iki akıllı saat ile gireceğini ancak bu akıllı saatlerde kendi markasını değil pazarda bulunan üreticiler ile bir işbirliği yaparak işbirlikçi markanın ismini kullanacağını açıklamıştı. Google‘ın hangi marka ile işbirliği yaptığı ise ortaya çıktı.

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Google ilk yaptığı açıklamada marka ismi vermemiş ancak Android Wear 2.0 güncellemesi alacak akıllı saatlerin listesi yayınlandığında işbirliği yapılabilecek markaların sinyalini vermişti. Motorola, LG ve Asus için yorumlar gelirken Google‘ın iki akıllı saat için LG ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

LG Watch Sport akıllı saat

LG Watch Sport ve LG Watch Style isimleri ile gelecek olan akıllı saatlerden LG Watch Sport adından da anlaşılacağı üzere spor bir yapıya ve daha büyük bir ekrana sahip. 480×480 piksel çözünürlüklü 1.38 inç boyutunda dokunmatik OLED bir ekran barındıran LG Watch Sport, 768 MB RAM ve 4 GB depolama alanına sahip. Wi-Fi, Bluetooth,GPS, NFC ve LTE seçeneklerine de sahip olan LG Watch Sport akıllı saat IP68 suya karşı dayanıklılık sertifikası ve 430 mAh gücünde batarya ile gelecek.

LG Watch Style akıllı saat

LG Watch Style modeli ise Sport modeline göre biraz daha şık ve daha ufak boyutları ile gelecek. 360×360 piksel çözünürlüğünde 1.2 inçlik dokunmatik OLED ekran bulunduran akıllı saat 512 MB RAM ve 4 GB depolama alanına sahip. Wi-Fi,Bluetooth, GPS ve NFC gibi bağlantı seçenekleri bulunan akıllı saat IP67 suya karşı dayanıklılık sertifikası ve 240 mAh gücünde batarya ile gelecek.

Her iki akıllı saatte tahmin edildiği üzere Android Wear 2.0 ile gelecek. Bu bakımdan akıllı saatler işletim sisteminin getirdiği aktivite takibi, akıllı telefonlardan bildirimler, bağımsız uygulamalar gibi birçok özelliğe sahip olacak. Akıllı saatlerin LG tarafından MWC 2017 etkinliğinde büyük bir sunum ile tanıtılması bekleniyor.