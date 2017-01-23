GTA’nın Patronu Sanal Gerçeklik Oyunu Yapacak

GTA serisi ile özdeşleşen ve oyun dünyasının çok yakından tanıdığı Leslie Benzies sanal gerçeklik oyunu geliştireceğini duyurdu.

Ocak ayı başında Rockstar Games’de 2014 yılında bazı olaylar olduğunu ve şirketin en önemli isimlerinden biri olan ve GTA ve Max Payne gibi serilerde ismi olan Leslie Benzies‘in istifa ettiğini öğrenmiştik. Şirketten ayrılan Benzies ise eski şirketine rakip olarak tekrar oyun dünyasına döndüğünü duyurdu.

Bunu da Oku : Mahkeme Zuckerberg’ün İfadesini Aldı

“Yeni bir dünya zamanı!” şeklinde bir açıklama yapan Benzies içerisinde Royal Circus Games, VR-Chitect, Everywhere Game, Starship Group ve Royal Circus Technologies‘in olduğu 5 farklı oyun şirketine yatırım yaptığını duyurdu. Benzies’in yatırım yaptığı şirketler sanal gerçeklik, mobil, konsol ve PC platformları için oyun geliştiriyor ancak Benzies’in odak noktasının ise sanal gerçeklik olduğu biliniyor.

Bu yüzden Benzies’in VR-Chitect‘e ayrı önem vereceği ve firmanın ağını daha da genişleteceği düşünülüyor. VR-Chitect firması ise hali hazırda sanal gerçeklik oyunları, sanal gerçeklik gözlükleri için içerikler ve sanal gerçeklik için donanım ürünleri geliştiren bir firma halinde.

Diğer yandan Leslie Benzies’in Rockstar Games’e 150 milyon dolarlık bir dava açtığı ve buradan gelecek olan parayla yatırımları genişletip Rockstar Games‘e rakip olacağı da söylenenler arasında. Bakalım Benzies tüm istediklerini yerine getirip sanal gerçeklik alanında yeni bir dünya kurabilecekmi.