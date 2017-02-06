Jawbone Giyilebilir Teknoloji Pazarından Çıkıyor !

UP isimli aktivite takipçisi ürünleri ile tanınan Jawbone markası söylentilere göre giyilebilir teknoloji pazarından çıkmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ortaya çıkan haberlerle Jawbone’un maddi sıkıntılar yaşadığını ve alıcı bulunursa satılacağını duymuştuk ancak duyumlar üzerine Jawbone tarafından bir açıklama gelmemişti. Şimdi ise Jawbone’un giyilebilir teknoloji pazarından çekileceği iddia edildi.

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TechCrunch’ın haberine göre Jawbone aktivite takipçisi ve akıllı bileklik pazarından tamamen çekilecek ve sağlık alanı üzerine yoğunlaşacak. Bu durumun sebebi ise Jawbone’un Apple, Samsung ve Fitbit gibi rakipleri ile rekabet etmekte zorlandığı ve pazar payı alamaması olarak gösteriliyor. Firmanın sağlık alanına yoğunlaşmak istemesi ise önceki tecrübelerinden yararlanmak ve sağlık alanının düşük rekabet ile yüksek kar oranını yakalamak istemesi.

Sitenin verdiği bilgilere göre Jawebone şimdiden sağlık alanına geçiş için çalışmalara başlamış durumda ancak firmanın bugüne kadar aldığı 950 milyon dolardan fazla yatırımın erimesi yüzünden oluşan kaynak yetersizliği bu süreci uzatıyor. İddialar Jawbone’un yeni bir yatırım turuna çıkacağı yönünde.

Tüm bu söylenenler için Jawbone tarafından henüz bir açıklama gelmiş değil. Mağazalara ve Jawebone online sitesine bakıldığında tüm ürünlerin satışta olduğu da görülüyor. Bakalım Jawbone’un giyilebilir teknoloji pazarından çıkıp sağlık alanına girişi ne zaman olacak.