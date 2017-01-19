Mahkeme, Zuckerberg’ün İfadesini Aldı

Facebook CEO’su Mark Zuckerber, Oculus’a açılan bir dava sonucunda mahkemeye ifade verdi. İşte, Zuckerberg’ün Oculus ve sanal gerçeklik için yaptığı açıklamalar.

ZeniMax isimli bir firma daha önce kendi çalışanı olan ve şuan Facebook’un sanal gerçeklik firması Oculus’da CTO olarak görev yapan John Carmack’ın firmadan ayrılırken fikri mülkiyet hakları ve patent bilgilerini çalarak Oculus ürünlerinde kullandığına dair bir suçlama ile Oculus’a dava açmıştı.

Bunu da Oku : Zuckerberg, Oculus Davasında İfade Verecek

Bu bilgileri dün sizlere aktarmış ve Facebook CEO‘su Mark Zuckerberg’ün Oculus için mahkemede ifade vereceğini belirtmiştik. Dün itibari ile mahkemeye giden Zuckerberg, ZeniMax’a ait herhangi bir patent, fikir, hak ve teknolojinin Oculus içerisinde kullanılmadığını ve Oculus‘un kendi teknolojisi üzerine inşa edildiğini açıkladı.

Ayrıca ZeniMax firmasını ilk defa duyduğunu belirten Zuckerberg, teknoloji dünyasında bu durumun oldukça yaygın olduğunu ve ne zaman birileri yeni bir ürün geliştirmeye başlasa arkasından daima o ürüne bir katkısı olduğunu söyleyen kişi ve kurumlar çıkar şeklinde bir de açıklama yaparak ZeniMax firmasının iddiasını yalanladı.

Bunların dışında Oculus‘a teknoloji olarak her geçen gün yatırım yaptıklarını ve hala devam ettiklerini belirten Zuckerberg, tahminlerine göre 10 yıl içerisinde Oculus firmasına 3 milyar dolardan fazla bir yatırım yapacaklarını da sözlerine ekledi.