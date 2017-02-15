Sony SmartWatch 3 Sahipleri Android Wear 2.0 için İmza Topluyor

Sony SmartWatch 3 akıllı saat sahipleri ürünlerine Android Wear 2.0 güncellemesinin gelmesi için imza toplamaya başladı.

Aralık ayının sonunda Google‘dan gelen açıklama ile hangi akıllı saatlerin Android Wear 2.0 güncellemesi alacağını hangi akıllı saatlerin almayacağını görmüştük. Samsung Gear, Motorola Moto 360, LG G Watch ve Sony SmartWatch 3 gibi popüler akıllı saatlerin ise listede ismi geçmiyordu.

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Listede adı geçmeyen bu akıllı saatler için kullanıcıları epey ses çıkarsa da ne üreticilerden ne de Google’dan bir cevap alamadılar. Sony SmartWatch 3 kullanıcıları da bu sesi resmiyete dökmek ve daha çok kişiyle birlikte bir ağız olmak için Change.org üzerinden Sony SmartWatch 3‘ün Android Wear 2.0 güncellemesi alması için bir imza kampanyası başlattı.

1.500 imza hedefi ile yola çıkan kullanıcılar şu an 1.400′ün üzerinde imza toplamışlar ve hedeflerine ulaşmaları sonucunda Sony ve Google cephesinden Android Wear 2.0 için mutlu bir açıklama geleceğine inanıyorlar.

Sony SmartWatch 4‘ün adının geçtiği bu günlerde Sony, 2014 yılında piyasaya sürdüğü akıllı saati için yeni bir güncelleme getirip Android Wear 2.0‘ı yayınlarmı bilinmiyor ancak toplanan imzaların etkisini önümüzdeki haftalarda göreceğiz.