Zuckerberg, Oculus Davasında İfade Verecek

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, ZeniMax firması tarafından Oculus’a açılan patent davasında ifade verecek. İşte, Oculus’a açılan davanın detayları.

Facebook, 2014 yılında sanal gerçeklik firması Oculus’u 2 milyar dolar karşılığında satın almış ve Oculus’u kendi çatısı altına taşımıştı. Satın almanın ardından 2014 Mayıs ayında ise Doom oyununun geliştirici çatı firması ZeniMax, Oculus’a fikri mülkiyet haklarının çalınmasından dolayı dava açmıştı.

Bunu da Oku : Brendan Irıbe Oculus CEO’luğundan Ayrılıyor

ZeniMax firmasının iddiasına göre 2013 yılında firmadan ayrılan John Carmack, firmanın fikri mülkiyet haklarını, şirket marka ve geliştirme fikirlerini ve patentlerinin detaylarını da beraberinde götürdü. Ardından Oculus CTO‘luk görevine geçen John Carmack beraberinde getirdiği tüm bu verileri yine ZeniMax’ın iddiasına göre sanal gerçeklik gözlüğü Oculus Rift’in geliştirilmesinde kullandı.

İşin en ilginç tarafı ise ZeniMax‘ın tüm bu olaylardan hem Zuckerberg’ün hem de Oculus kurucusu Palmer Luckey’in haberinin olduğunu belirtmesi. ZeniMax yetkilileri Palmer Luckey’in, Carmack’ın getirdiği verileri kullandığını ve ürünü bu şekilde geliştirdiklerini belirtirken firmanın Facebook tarafından satın alınmadan önce Zuckerberg’ün tüm bu olayları bildiğini söylüyor.

ZeniMax firmasının bu olay için Facebook’tan istediği tazminat bedeli 2 milyar dolar değerinde ve firma olarak Oculus’un sanal gerçeklik fikirlerini çaldığını kullandıktan sokra yok ettiğini ancak firma olarak bunu ispat edeceklerini söylüyor. Zuckerberg ve Luckey ise olay karşısında sessizliğini korurken bu hafta içerisinde Oculus için mahkemede ifade verecekler.