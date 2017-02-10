Zuckerberg, Oculus Rift Eldivenini Duyurdu

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, sanla gerçeklik gözlüğü Oculus Rift ile birlikte kullanılabilecek olan eldiveni Facebook üzerinden duyurdu.

Facebook’a katıldıktan sonra sanal gerçeklik gözlüğünü piyasaya süren Oculus, Facebook’un desteği ile Oculus Rift için birçok yenilik sunuyor. En son olarak el kontrolcüsü Oculus Touch‘ı tanıtan firma şimdi de sanal gerçeklik gözlüğü ile kullanılabilecek bir eldiven üzerinde çalışıyor.

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Facebook CEO’Su Mark Zuckerberg‘ün dün Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşım ile ortaya çıkan bu eldiven henüz prototip aşamasında ve dışarıdan bakıldığı zaman standart bir eldivenden farksız duruyor. Ancak bu eldiveni standart eldivenlerden ayıran yönü ise üzerindeki teknoloji ile yapabildikleri.

Zuckerberg’ün yaptığı açıklamaya göre bu eldivenler Oculus Rift ile birlikte hem sanal gerçeklik hem de artırılmış gerçeklik alanında kullanılabilecek. Kullanıcıların bu eldiven sayesinde yapabilecekleri arasında ise şimdilik klavyede yazı yazabilme, resim çizebilme ve oyun oynayabilme gibi özellikler yer alıyor.

Bu bilgilerin dışında henüz başka bir bilgi bulunmayan eldiven için ne çalışma şekli ne de ismi gibi detaylar bulunmuyor. Fotoğraflardan kablosuz olarak çalıştığı görülen eldivenin neler yapabildiğini önümüzdeki aylarda daha net görebileceğiz.