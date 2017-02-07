Apple Watch için Spotify Geliyor!

Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify, Spotty uygulaması sayesinde nihayet Apple Watch’a geliyor.

Android Wear‘lı akıllı saatler için kullanımda olan ancak Apple Watch kullanıcıları için henüz yayınlanmamış olan Spotify uygulaması nihayet Apple Watch’a geliyor. Spotty isimli geliştirilen üçüncü parti bir uygulama ile Apple Watch kullanıcıları artık Spotify arşivlerine akıllı saatleri üzerinden erişebilecekler.

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Andrew Chang isimli bir geliştirici Spotify‘ın henüz Apple Watch gelmemesini fırsat bilerek hem iPhone kullanıcıları hem de uzun süredir beklenen Apple Watch kullanıcıları için Spotty isimli bir müzik uygulaması geliştirmiş.

Henüz beta aşamasına olan Spotty uygulaması herhangi bir iPhone’a ihtiyaç duymadan kullanıcıların Spotify üzerinde bulunan albüm ve arşivlerini eş zamanlayarak Apple WAtch üzerinden kullanılmasını sağlıyor. Spotty uygulamasının en büyük özelliği ise eşlenen müzikleri Spotify bağlantısı olmadan Apple Watch üzerinden çevrimdışı olarak sunabilmesi.

Şubat ayının ortasında yayınlanacağı söylenen Spotty uygulaması Apple Watch Series 1 ve Series 2 olmak üzere tüm Apple Watch modelleri ile çalışabiliyor. Bakalım Spotify kendi boşluğundan yararlanıp ortaya çıkan bu uygulama karşısında ne gibi bir adım atacak. Kim bilir yakın zaman Apple Watch için resmi Spotify uygulamasını dahi görebiliriz.