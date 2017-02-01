Apple Watch, watchOS 3.2 ile Tiyatro Modu’na Kavuşacak

Apple’ın geliştiriciler için watchOS 3.2 beta 1 sürümünü yayınlaması ile birlikte Apple Watch’a yeni sürüm ile birlikte tiyatro modunun geleceği ortaya çıktı.

Uzun süredir yeni bir güncelleme iPhone’a gelmesi beklenen tiyatro modu en son gelen iOS 10.3 güncellemesi ile de gelmemişti. Beklentiler yeni iOS sürümüne kalmışken tiyatro modunun sürpriz bir şekilde Apple Watch‘a geleceği ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz günlerde geliştiriciler için yayınlanan watchOS 3.2 beta 1 versiyonu ile yayınlana sürüm notlarında Apple Watch için tiyatro modunun geldiğini gösterdi. SAdece geliştiricilerin görebildiği ve kullanabildiği tiyatro modu watchOS 3.2 ile birlikte tüm Apple Watch kullanıcılarına sunulacak.

Akıllı saate gelecek olan tiyatro modu bilek ve kol hareketleri ile akıllı saatin sesini ve aydınlatmasının kapatılmasını sağlıyor olacak. Tiyatro modu açıkken tüm bildirimler akıllı saate gelecek ancak ses ve aydınlatma kapalı olduğu için görüntülenemeyecek. Bu durumda da kullanıcılar ekrana dokunarak ya da digital crownu kullanarak bildirimleri görebilecek.

Apple Watch‘un watchOS 3.2 ile kazanacağı diğer bir özellik ise daha kullanışlı bir Siri olacak. Geliştiriciler için yayınlanan Sirikit özelliği sayesinde geliştiriciler bundan böyle uygulamalarına Siri ile mesaj gönderme, ödeme yapma ve arama yapma gibi özellikler ekleyebilecek. Yeni özellikler ile birlikte gelecek olan watchOS 3.2‘nin önümüzdeki ay yayınlanması bekleniyor.