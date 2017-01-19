Apple Zammından Sonra Apple Watch Fiyatları Ne Oldu?

Ülkemizdeki Dolar kurunun artışından dolayı Apple, Türkiye fiyatlarında büyük bir zam gerçekleştirdi. İşte, zamdan sonra oluşan Apple Watch fiyatları.

Bilindiği üzere ülkemizdeki Dolar kuru bir hayli yükseldi ve hala da devam ediyor. Markaların ürün fiyatları için yakın markaja aldıkları dolar tersine bir hareket göstermediği için firmalardan zamlardan gelmeye başladı. Hemen herkesin beklediği Apple zammı ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

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Apple’ın kuru yükseltmesi ile birlikte iPhone modellerindeki artış en düşük model olan iPhone 6S 32GB için 2.750 liradan 3.200 liraya, en yüksek model olan iPhone 7 Plus 256GB için ise 4.449 liradan 5.499 liraya çıktı. Toruch Bar’lı en yeni 13 inç MacBook Pro modeli 7.199 liradan 8.499 liraya çıkarken, iPad Pro ise 3.499 liradan 4.999 liraya yükseldi.

Apple Watch Series 2 yeni fiyatlar

Diğer ürünlerde olduğu gibi Apple Watch Series 2 fiyatlarında da bir artış oldu. Giriş modeli 38mm Apple Watch Series 2, 1.399 liradan satılırken zamdan sonra fiyat 1.649 liraya yükseldi. 42mm Apple Watch Series 2 ise 1.499 liradan satılırken zamdan sonra 1.799 lira oldu. Apple Watch Series 2 fiyatları zamdan önce 5 bin lira sınırı geçmiyorken zamdan sonra en yükse fiyatlı Apple Watch Series 2 modeli 5.099 lira oldu.

Apple Watch Series 1 yeni fiyatlar

Apple bir önceki nesil Apple Watch modelleri olan Apple Watch Series 1 modellerinde de fiyat artışı yaptı. Yeni gelen zaman göre giriş modeli 38mm Apple Watch Series 1 modeli 1.049 liradan 1.199 liraya, 42mm Apple Watch Series 1 modeli ise 1.199 liradan 1.399 liraya yükseldi.

Ayrıca tüm Apple Watch kayışları için 169 lira olan fiyat zamdan sonra 199 lira olarak güncellendi. Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan akıllı kulaklık Apple AirPods’un fiyatı ise 799 liradan 899 liraya yükseldi.