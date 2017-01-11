Fitbit, Akıllı Saat Markası Vector’u Satın Aldı

Fitbit, uzun pil ömrü ve klasik tasarımları ile dikkat çeken akıllı saat markası Vector’u satın aldığını duyurdu.

Giyilebilir teknoloji dünyasında 2016 yılını lider olarak kapatan Fitbit, Aralık ayı içerisinde akıllı saat markası Pebble‘ı bünyesine katmış ve 2017‘de akıllı saat pazarında iddialı olacağını söylemişti. Fitbit şimdi ise Romanya merkezli akıllı saat markası Vector‘u satın aldığını duyurdu.

Bunu da Oku : Fitbit Pebble’ı Satın Aldı

30 günlük pil ömrüleri ve klasik tasarımları ile dikkat çeken Vector akıllı saatler, akıllı saat pazarında azımsanmayacak bir kullanıcı ve hayran kitlesine sahip. En son olarak BMW‘ye özel bir model geliştiren Vector bu akıllı saat ile de oldukça dikkat çekmiş ve uzun süre konuşulmuştu. Fitbit ise Vector‘un hem teknolojisi hem de popülerliğinden yararlanmak markayı bünyesine kattı.

Vector cephesinden gelen açıklamaya göre markanın akıbeti Pebble ile aynı şekilde olacak. Şuan için Vector markası kalacak ve çalışanlar Fitbit çatısı altında ürün ve teknoloji geliştirmeye devam edecek. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra ise Vector markası tamamen tarihe karışacak. Bugüne kadar satılmış olan Vector akıllı saatler ise yazılım güncellemesi almayacak.

Fitbit’in bu satın alma ile birlikte 2017 yılında düşük pil tüketimi ve klasik tasarımlı bir akıllı saat geliştirme ihtimali oldukça artmış bulunuyor. Bunun dışında gelen diğer bir yorum ise Fitbit’in Pebble ve Vector teknolojisini kullanarak daha farklı bir akıllı saat geliştirebileceği yönünde.