Google 10 Milyondan Fazla Cardboard Sattı

Google, Mobil Dünya Kongresi’nde mobil sanal gerçeklik gözlüğü Cardboard’ın 10 milyondan fazla satış yaptığını duyurdu.

2016 yılında büyük bir sıçrama yaptığı söylenen Google’ın karton mobil sanal gerçeklik gözlüğü Cardboard yapılan açıklamaya göre 10 milyondan fazla satış yaptı. Google Cardboard görünüşe göre en çok satan sanal gerçeklik gözlüğü unvanını korumaya devam edecek.

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MWC 2017‘de sahneye çıkan Google Sanal Gerçeklik Başkan Yardımcısı Amit Singh, Google Cardboard hakkında önemli bilgiler paylaştı. Singh’in verdiği bilgilere göre Cardboard bugüne kadar 10 milyondan fazla satış yapmış durumda. Bununla birlikte Cardboard uygulamasının 160 milyondan fazla indirildiğini de duyuran Singh mağazalarda bulunan 30 farklı Cardboard uygulamasının her birinin de 1 milyondan fazla indirildiğini söyledi.

Çok ilginç bir detay daha veren Singh, Cardboard‘ın çıktığı yıl olan 2014’den 2016 Temmuz ayına kadar 5 milyon satış yaptığını ve sadece 6 aylık süreçte de yine 5 milyon bir satış yaptığını belirtti. Ocak ayında gelen Cardboard rekor kırdı haberleri ise böylece doğrulamış oldu.

Google’ın Cardboard ürünü ile bu ivmede satış yapacağını söylemek mümkünken yeni ve daha gelişmiş sanal gerçeklik gözlüğü Daydream ile neler yaptığı ise henüz açıklanmış değil. Google’ın oku Daydream’e çevirdiği ve yakın zamanda Daydream cephesinde büyük gelişmeler olacağı söylenenler arasında.