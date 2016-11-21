Google, Android Wear’a Ödeme Sistemi Android Pay’i Geitiriyor

Google’ın Google Play services v10.0’ı yayınlaması ile birlikte Android Wear’a gelecek olan yeni özellikler de gün yüzüne çıktı. Android Pay ise bunlardan biri.

Mobil ödeme sistemleri teknoloji şirketlerinin şuan en yakın oldukları konulardan biri. Hali hazırda Apple Pay, Samsung Pay ve Android Pay gibi birçok hizmet bulunuyor. Kullanıcılar için çok seçenek varmış gibi gözükse de firmalar bunları yaptıkları hamleler ile teke indirmeye çalışıyor. Google’ın Android Wear için yaptığı son hamle ise bunlardan biri.

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Geçtiğimi günlerde yayınlanan Google Play services v10.0 sürümü Google’ın mobil ödeme sistemi Android Pay’i akıllı saatler için geliştirdiği işletim sistemi Android Wear‘a getireceğini ortaya çıkardı. Android Police sitesinin elde ettiği bilgilere göre yeni sürümün kodlarına bakıldığında “Ödemeyi tekrar deneyin, saatinizi terminale tekrar yaklaştırın ve Android Pay ile ödeme seçenekleri” gibi satırların yer alması yeni versiyon ile birlikte Android Wear‘a ödeme sistemi Android Pay’in geleceğini gösterdi.

Android Pay’in mobil cihazlarda olduğu gibi akıllı saatlerde de kullanılabileceği mi yoksa başka bir şekilde mi kullanılacağı henüz belli değil ancak kodlarda dokun ve öde şeklinde bir ibare yer alıyor. Yakın zamanda Google bu dokunma ile ödeme şeklini açıklayacaktır ancak Android Pay’in NFC teknolojisini kullandığını biliyoruz.

Bilindiği üzere Google, Android Wear 2.0 versiyonunu akıllı saat pazarının durgunluğu yüzünden 2017’ye ertelemişti. Bakalım yeni özellikleri ile birlikte Android Wear 2.0 bu yıl bitmeden sürpriz bir şekilde yayınlanacakmı.