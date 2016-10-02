Google’ın Akıllı Saati E-ink Ekranlı Olacak

Google’ın akıllı saat konusunu emanet ettiği Verily ve Alphabet şirketlerinin projelerinin detayları ortaya çıktı.

Google’ın 4 Ekim’deki tanıtım etkinliği merakla bekleniyor. Bu tarihte tanıtılacağı duyurukan akıllı telefon Pixel’in yanı sıra sürpriz olarak nitelendirilebilecek akıllı saat projesinin de ortaya çıkması bekleniyor.

Google çatısı altındaki Alphabet vasıtası ile tasarlanan akıllı saat modelinin detayları da ortaya çıktı. Ünlü teknoloji Antonio Regaldo, paylaştığı makalede Google’ın sağlık odaklı yeni akıllı saati Alphabet’i görüp incelediğini açıkladı.

Regaldo’nun açıklamasına göre Google’ın onlarca prototip çalışmanın ardından Alphabet akıllı saat için e-ink teknolojili ekranı olan ve yuvarlak kasalı olacağı belirtilen bir çalışmada karar kıldığı ifade edildi.

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Henüz tasarım aşamasında olduğu belirtilen akıllı saat konusunda bir açıklama da Google’ın kardeş şirketi Verily’nin CEO’sundan geldi. CEO Brian Otis, Apple Watch ve benzeri gibi her gün şarja ihtiyacı olmayacak bir ürün geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. Sağlık odaklı olacağı belirtilen akıllı saatte Otis’in söylediğine göre kalp EKG ölçümü yapabilecek sensörlerin bulunacağı ifade edildi.

Ürünün Verily firması üzerinden çıkacak olması da önemli bir şeyi bizlere kanıtlıyor. Sağlık alanındaki çalışmaları ile bilinen Verily, Alphabet akıllı saatin sağlık konularındaki gelişmelerin yakın takipçisi konumunda. Dolayısı ile bu çalışma, giyilebilir sağlık ürünleri alanında bugüne kadar görülmeyen bir çalışmanın fitilini de ateşleyebilir.

Ürünün 4 Ekim’deki tanıtım gösterisinde ortaya çıkıp çıkmayacağı ise henüz bilinmiyor.