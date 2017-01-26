HTC, Akıllı Saat iddialarını Yalanladı

HTC, uzun süredir konuşulan akıllı saat iddialarını yalanladı. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görseller ise çok daha öncesine ait.

Geçtiğimiz Ekim ayında HTC‘ye ait olduğu söylenen akıllı saatin görselleri sızmış ve HTC‘nin artık akıllı saat geliştirdiği fikrine kesin olarak bakılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise o akıllı saatin yeni görüntüleri gelmiş ve ürünün Android Wear ile çalışacağı dahi öğrenilmişti. Ancak HTC tüm bu iddiaları yalanladı.

Bunu da Oku : HTC Akıllı Saat’in Görselleri Sızdı

HTC akıllı telefon bölüm başkanlığı görevinde bulunan Chialin Chang geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada HTC’nin bir akıllı saat geliştirmediğini belirtti. Chang’e ortaya çıkan bu görseller sorulduğunda ise HTC’nin daha önce bir akıllı saat geliştirmeye başladığını ve sonra bu ürünü iptal ettiğini gelen görsellerin ise bu ürüne ait olduğunu söyledi.

Chang‘in açıklamasına göre görseller bir HTC çalışanı tarafından sızdırılıyor ve neden sıralı bir şekilde belli aralıklarla sızdırma yaptığı ise bilinmiyor. HTC ise teknoloji dünyasının artık kendilerinin henüz bir akıllı saat geliştirmediğine ikna olmasını istiyor.

Gelen bilgilere ve açıklamalara göre HTC şu an için bir akıllı saat geliştirmiyor ve yakın zamanda da geliştirmeyi düşünmüyor ancak bunların tamamının bir pazarlama stratejisi olabileceği de ihtimaller arasında. Bakalım ilerleyen aylarda neler olacak.