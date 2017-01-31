Microsoft HoloLens Ne Kadar Sattı?

Microsoft’un sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı HoloLens için satış rakamlarına dair ilk bilgiler gelmeye başladı.

Microsoft’un 2016 yılı sonunda yaklaşık 10 ülkede sınırlı olarak satışa sunduğu sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü HoloLens için merak edilen satış rakamları hakkında ilk bilgiler geldi. Satış rakamları binlerle ifade edilirken bu rakamların Microsoft için yeterli olduğu da belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen en etkili teknoloji eğitim konferanslarından biri olan BETT‘de konuşan HoloLens yetkilisi Roger Walkden, HoloLens için şuan için yeterli bir satış sayısına ulaştıklarını ve bu sayının binlerle ifade edildiğini söyledi.

Walkden, Microsoft olarak HoloLens‘i henüz milyonlarca satmaya çalışmadıklarını bu yüzden binlerle ifade edilen satış rakamlarından oldukça memnun olduklarını belirtti. Bununla birlikte HoloLens yeni versiyonları ile birlikte çıtayı artıracaklarını ve pazarda iyi bir yer edineceklerinin de altını çizdi.

3 bin dolarlık fiyatı ile satışa çıktığı ülkelerde sadece Microsoft Store üzerinden alınabilinen HoloLens’in geliştiriciler için Developer Edition ve son kullanıcılar için Commercial Suite olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor.