WatchOS 3.2 Beta 3 Geliştiriciler için Çıktı

Apple akıllı saati Apple Watch için watchOS 3.2 beta 3’ü yayınladı. watchOS 3.2 beta 3 geliştiriciler için indirilebilir durumda.

Teknoloji devi Apple yaklaşık iki hafta önce akıllı saati Apple Watch‘un işletim sisteminin yeni versiyonu watchOS 3.2 beta 2’yi geliştiriciler için yayınlamıştı. Şimdi ise vites yükseltildi ve geliştiriciler için watchOS 3.2 beta 3 yayınlandı.

iOS 10.3 beta 3 ile birlikte yayınlanan yeni watchOS 3.2 beta sürümü watchOS 3.2’ye çok az kaldığını gösterirken güncelleme ile birlikte geliştiriciler akıllı saat üzerinde yeni iyileştirmelere, performans artışlarına ve çeşitli hataların düzeltmelerine kavuştu.

watchOS 3.2 beta 3‘ü hemen indirmek ve sistemi güncellemek isteyen geliştiriciler Apple Watch iOS uygulaması üzerinden yazılım güncelleme seçeneğinden yükleme yapabilir. Yükleme yapmadan önce ise Apple Watch’un iPhone’a bağlı olması ve şarjının yüzde 50‘nin üstünde ya da şarja takılı olması gerekli.

watchOS 3.2 neler sunacak?

Akıllı saatin watchOS 3.2‘ye kavuşmasının ardından ürünün kazanacağı en büyük özellik daha önce belirtilen tiyatro modu. Tiyatro modu sayesinde Apple Watch kullanıcıları tüm bildirimleri alabilecek ancak ne ekran üzerinden ne de sesli olarak bir bildirim göremeyecekler. Kullanıcılar bildirimleri kendi istekleri doğrultusunda bildirim menüsüne girerek görebilecekler.

watchOS 3.2’nin tiyatro modu dışında getireceği diğer özellikler arasında ise daha gelişmiş bir Siri kullanımı yer alıyor olacak. Kullanıcılar Siri sayesinde akıllı saat içerisinde gezinme yapabilecek, aktivite takibini kontrol etme ve ödeme yapma gibi seçenekleri sesli komutlar ile yapabilecek.