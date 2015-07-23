ZTE, Yeni Akıllı Saati Axon Watch’u Tanıttı!

Çinli mobil devlerden ZTE ikinci akıllı saati Axon Watch’u tanıttı. ZTE Axon Watch yuvarlak şık tasarımı ve Tencent OS işletim sistemi ile dikkat çekiyor.

Akıllı saat pazarına herkesten önce 2014 yılının başında BlueWatch isimli bir akıllı saat ile giren ZTE o günden bu yana giyilebilir teknoloji pazarında ses çıkarmıyordu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir akıllı saat tanıtımı ile tekrar pazardayım diyen ZTE, Axon Watch isimli bu saati ile pazardaki payını almak istiyor.

ZTE Axon Watch yuvarlak tasarımı ve şık görüntüsü ile dikkat çekerken dışarıda 1.4 inç boyutunda dokunmatik safir cama, 512 MB RAM‘e, 4 GB depolama alanına, 300 mAh gücünde bataryaya ve Bluetooth bağlantısına sahipken akıllı saatin işlemcisi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Axon Watch bu özelliklerle birlikte IP67 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösterebilirken 1 metrelik suyun altında 30 dakika kalabiliyor.

Android Wear yerine Tencent OS ile geliyor!

Akıllı saatin yazılımında ise Android Wear‘ın aksine Çin’in yerli işletim sistemlerinden biri olan Tencent OS yer alıyor. Tencent OS‘un kullanımının gayet basit olduğu ancak uygulama deposunun yeterli olmadığı biliniyorken işletim sisteminin arkasında Çin’in en büyük sosyal medyası QQ‘nun ve mesajlaşma uygulaması WeChat‘in sahibi Tencent Holding’in olması işletim sisteminin gücünü artırıyor.

Axon Watch’un Tencent OS ile birlikte yapabilecekleri arasında akıllı telefonlarda gelen aramaları cevaplayabilme, gelen mesajları görüntüleyebilme ve çeşitli uygulamaları kontrol edebilme gibi özellikler yer alıyor. Bununla birlikte akıllı saat atılan adım, yakılan kalori ve gidilen mesafe gibi aktiviteleri de takip ederek kişisel fitness yardımcısı olarak görev yapabiliyor.

Kısa süre sonra Çin’de satışa çıkacak olan ZTE Axon Watch‘un fiyatı ve diğer ülkelere gelip gelmeyeceği, gelirse ne zaman geleceği de bilinmiyor.