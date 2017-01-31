Alkol Seviyesini Gösteren Akıllı Bileklik Proof

CES 2017’de görücüye çıkan Proof isimli alkol seviyesini gösterebilen akıllı bileklik ön sipariş ile satışa çıkmaya hazırlanıyor.

İlk kez karşımıza CES 2017‘de çıkan Proof akıllı bileklik kullanıcısının kaç promil alkol aldığını göstererek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ürün merakla beklenirken Proof akıllı bileklik ön sipariş ile satışa çıkacağını duyurdu.

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Proof akıllı bileklik geliştirilen enzim tabanlı teknolojisi ve üzerinde bulunan sensörleri sayesinde kullanıcısının bileği üzerinden kanında kaç promillik alkol seviyesine sahip olduğunu hesaplayabiliyor. Hesaplanan bu promil değeri ise akıllı telefonlara gönderilerek kullanıcılara basit bir şekilde sunuluyor.

iOS ve Android uygulamasına sahip olan Proof akıllı bileklik kullanıcıda sadece kaç promil alkol olduğunu değil promil değerine göre araç kullanıp kullanamayacağını gösterebiliyor, kullanıcının ne zaman ayılıp kendine geleceğini gösterebiliyor ve günlük ve haftalık alkol çizelgesi tutabiliyor.

Tek bir şarj ile 4 güne kadar dayanabilen Proof akıllı bileklik, kanda alkol olup olmadığını da kendisi otomatik olarak algılayabiliyor. Önümüzdeki günlerde ön sipariş ile satışa çıkacak olan akıllı bilekliğin fiyatının ise 100 dolar olacağı tahmin ediliyor.