Asus Zenwatch 3’ün Fiyatı Belli Oldu! O Artık Satışta

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı gerçekleştirilen Asus ZenWatch3, ABD’de satışa çıkarıldı.

Bugüne kadar birçok akıllı saat modelini kullanıcılarına sunan Tayvan menşeili firma Asus, yepyeni bir akıllı saatinin daha piyasaya sürüldüğünü açıkladı. ZenWatch 3 adlı yeni model akıllı saat, dünyanın en önemli pazarlarından biri olarak gösterilen ABD’de satışa sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA 2016, Dünya Ticaret Fuarı’nda ilk kez kullanıcılara tanıtılan ZenWatch‘un 229 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi. Asus tarafından yapılan açıklamaya göre, akıllı saatin Web sitesi üzerinden şimdilik satılamayacağı ancak B&H sitesinden satışının yapıldığı ifade edildi.

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Asus’un en yeni modeli ZenWatch 3 akıllı saat şimdilik sadece kahverengi kayış ile B&H üzerinden satın alınabilecek. B&H’in ise ZenWatch saatleri şimdilik ancak Kasım ayının ortasına kadar kullanıcılarına ulaştırabileceği belirtildi.

Asus’un geçtiğimiz günlerde kullanıcılarına tanıttığı ZenWatch 3 akıllı saat, 1,39″ büyüklüğündeki dokunmatik AMOLED ekranı ve 400×400 pixellik ekran çözünürlüğünün yanı sıra şık tasarımıyla da dikkat çekiyor. 512 MB’lık sistem belleği ve 4 GB’lık dahili veri kapasitesine sahip olan akıllı saat, Snapdragon özelliğine sahip olan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Snapdragon yonga setini kullanıcılarına sunacak olan ZenWatch 3 ayrıca HyperCharge özelliği ile de otoriteler tarafından takdir topladı. HyperCharge özelliği ile kullanıcılar, 340mAh bataryanın %60’ını sadece 15 dakikalık kısa bir sürede doldurabilecek. Asus tarafından yapılan açıklamaya göre, 50 farklı arayüzü olan ZenWatch 3 akıllı saatin kullanıcılarına farklı seçenekler sunması bekleniyor.