En Ucuz Apple Watch Nereden Alınır?

Apple’ın ilk akıllı saat modeli Apple Watch’un spor modelinin en ucuz nereden alınabileceğini sizler için araştırdık. İşte, Apple Watch Sport’u en ucuz şekilde alabileceğini yer.

Apple geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı yeni akıllı saat modeli Apple Watch Series 2 ile birlikte ilk Apple Watch modelini Apple Watch Series 1 olarak güncellemiş ve ilk versiyonun satışını durdurmuştu. Ancak birçok perakende mağazası ve e-ticaret sitesi ilk Apple Watch‘un satışına devam ediyor. Ürünün Apple’ın sitesinde olmaması ise fiyat noktasında büyük değişiklik gösteriyor.

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Şuan Apple Watch Series 2, 1.399 liradan başlayan fiyatlarla ve Apple Watch Series 1 ise 1.049 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Eğer ilk Apple Watch modellerinden yani Apple Watch Sport modelinden alacaksanız Apple Watch Series 1’in fiyatının altında bir fiyatta olmalı. Peki bu fiyatın altında en ucuz Apple Watch Sport modelini kim satıyor? Yaptığımız araştırma ile en ucuz Apple Watch Sport‘u nereden alabileceğiniz bulduk.

Uzun durun

Apple Watch Sport alma kararınızda Bimeks, yine Apple yetkili satıcısı Pupa, Turkcell ve diğer e-ticaret ve perakende mağazalarının önünden dahi geçmeyin. Bu mecralardaki en insaflı Apple Watch Sport fiyatı 1.400 lira ve fiyatlar 1.900 liraya kadar çıkıyor.

Belki

Apple’ın yetkili satıcısı Troy, Vatan ve hepsiburada.com üzerinden çeşitli indirim ve kampanyalar dahilinde Apple Watch Sport modelini 1.000 ile 1.049 lira arasında almak mümkün. Ancak bu fiyata yaklaşması Apple Watch Series 1’in şansını daha çok artırır.

Alın

Yaptığımız fiyat araştırmasına göre en ucuz Apple Watch Sport modeli şuan için 899 liralık fiyatı ile Media Martk‘ta yer alıyor. Media Markt’ın ardından gelen mecralar ise 998 lira ile n11.com ve 1.020 lira GittiGidiyor.com. Ancak burada n11.com’da şuan 11 Kasım günü için birçok kupon dağıtılmakta ve eğer yakalanırsa 900 lira ve üstünde geçerli 100 lira ile indirim yapılabilir. Ayrıca Bonus’lulara özel 25 lirada bonus veriyor. GittiGidiyor.com‘da da World’e özel 50 lira puan ve kayıtlı kart için 25 lira indirim yapıyor. Sonuca baktığımızda ise en ucuz Apple Watch Sport modeli 874 liraya n11.com üzerinden alınabilir.