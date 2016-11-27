Google’ın Akıllı Lensleri Ertelendi

Google’ın Novartis firması ile sağlık alanı için geliştirdiği akıllı lensleri tarihi henüz belli olmayan bir zamana ertelendi.

Google’ın yeni ismi ve ait olduğu şirket ile konuşmak gerekirse Alphabet‘in geçtiğimiz Mayıs ayında duyurusunu yaptığı ve ilaç şirketi Novartis ile birlikte geliştirdiği sağlık alanında kullanılanacak olan akıllı lensleri ertelendi.

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Kan şekeri ölçme ve otomatik odaklama gibi özellikleri olan akıllı lensler daha önce belirtildiği üzere 2016 yılı sonunda test edilmeye başlanacak ve tahminlere göre 2017 sonuna doğru piyasada olacaktı. Ancak Alphabet‘in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile akıllı lensler muhtemelen 2017 olmakla birlikte bilinmeyen bir tarihe ertelendi.

Henüz test tarihleri verilmeyen akıllı lenslerin ertelenme sebebi ise kullanılan teknolojinin çok karmaşık olması. Novartis’in verdiği bilgilere göre hem Alphabet hem Novartis bu alanda öğrenerek gitmek zorunda ve küçülen teknolojinin içinden çıkmak oldukça zor. Bu yüzden daha çok çalışma yapmanın gerektiğini belirten iki firma ürüne inandıklarını ve sağlık sektöründe köklü değişiklikler yapacağına inandığını belirtiyor.

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Akıllı lenslerin neden bu kadar karmaşık olduğu ise ufak boyutu ile içerisinde glikoz sensörü, odaklama sensörü ve akıllı telefonlara iletim teknolojisini barındırması. Teknolojinin henüz bu kadar küçülmediğini düşünecek olursak akıllı lenslerin günlük hayata dahil olmalarına epey bir süre bulunuyor.