HTC’nin Akıllı Saati Ortaya Çıktı

HTC’nin merakla beklenen akıllı saatinin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Halfbeak isimli akıllı saatin bazı özellikleri de belli oldu.

2014 yılından bugüne bir akıllı saat fırtınası estiren HTC‘nin nihayet niyeti belli oldu. Akıllı saat ile ilgili sürekli sızıntılar gelirken ürün tanıtılacak, ertelendi ve iptal edildi gibi birçok haber de gördük. Weibo’da yayınlanan bazı görseller ise HTC’nin akıllı saatinde ciddi olduğunu ortaya çıkardı.

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HTC’nin akıllı saati Halfbeak ismi ile ortaya çıkarken akıllı saatin bazı özellikleri de kesinleşmiş oldu. Yuvarlak ekranlı bir tasarıma sahip olan HTC Halfbeak akıllı saat bu ekranda 360 x 360 piksel çözünürlük sunacak. Yine görüntülerden anlaşıldığı üzere Android Wear işletim sistemine sahip olan akıllı saat, nabız ölçere ve dört pinli şarj girişine sahip.

Bu bilgilerin dışında spor bir görünüme sahip olan HTC Halfbeak akıllı saatin en dikkat çeken özelliği ise üzerinde popüler moda ve spor markası Under Armour‘un logosunun yer alması. Daha önce Under Armour ile giyilebilir bir set hazırlayan HTC, akıllı saatinde de bu marka ile işbirliği yapmış gibi görünüyor.

Sızan görseller ile birlikte HTC cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bakalım HTC Halfbeak akıllı saat hakkında ilk açıklamayı ne zaman alacağız. Akıllı saatin çıkıp çıkmayacağını ya da iptal edilmiş bir proje olduğunu da açıklama ile anlayacağız.