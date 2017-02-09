LG Watch Style Hakkında Her Şey

LG’nin dün itibari ile tanıttığı akıllı saatlerinden biri olan LG Watch Style’ın tüm özelliklerini, fiyatını ve çıkış tarihini sizler için derledik.

Google akıllı saat üreteceğim demesi ile merakları üzerine çekmesi ve ardından üreteceği akıllı saatleri hali hazırda bulunan markalardan biri ile piyasaya süreceğini açıklaması gözleri LG’ye çevirmişti. LG ise dün yaptığı tanıtım ile daha önce belli olan LG Watch Style ve LG Watch Sport akıllı saatlerini tanıttı.

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LG Watch Style tasarım

Şık ve gösterişli bir tasarım ile karşımıza çıkan LG Watch Style adından da anlaşılacağı üzere stil sahipleri için geliştirilmiş durumda. Sağ tarafında bulunan tek tuş ile dikkat çeken Watch Style akıllı saat ince yapısı ile de klasik akıllı saatleri anımsatıyor.

LG Watch style özellikler

Bu klasik ve şık tasarımın üstünde 360 x 360 piksel çözünürlüklü 1.2 inçlik P-OLED dokunmatik ekran ve altında ise Snapdragon Wear 2100 yonga seti ve bu setin içersinde de 1.2 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli ARM Cortex A7 işlemci ve OpenGL destekli Adreno 304 grafik birimi yer alıyor. Bu birimlere 512 MB RAM eşlik ederken akıllı saatin depolama hafızası ise 4 GB. İşletim sistemi ise tabiki Android Wear 2.0.

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı seçenekleri bulunan LG Watch Style 240 mAh gücünde bir bataryaya ve IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Sadece 10.8mm kalınlığa sahip olan akıllı saat üzerinde ivmeölçer, jireskop ve ışık sensörü de bulunuyor.

LG WAtch Style fiyatı ve çıkış tarihi

Gümüş, titanyum ve rose altın kasa seçenekleri ile gelecek olan akıllı saat 249 dolarlık fiyatı ile 10 Şubat tarihinde Amerika‘da online ve perakende mağazalarında satışa çıkacak. Farklı deri kayış seçenekleri ve renkleri ile satışa sunulacak olan LG Watch Style akıllı saat önümüzdeki haftalarda ise Kanada, Rusya, Tayvan ve Kore gibi ülkelerde çıkış yapacak.