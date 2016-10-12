Sanal Gerçeklik İçin Web Tarayıcı Geliyor

Sanal gerçekliğin öncü markalarından Oculus bu alanda yeni çalışmalar yapmak için üretimine devam ediyor.

Facebook çatısı altına girdikten sonra daha da güçlenen firma şimdilerde sanal gerçeklik tabanlı bir web tarayıcı oluşturmaya çok yaklaştı.

Şirket için adı Carmel olduğu belirtilen tarayıcının webde sanal gerçeklik altyapısını yaşayabilmek için geliştirildiği ifade ediliyor. Sanal gerçeklik odaklı bir web tarayıcı olmaması bu çalışmanın ana fikri olurken Youtube gibi pek çok site sanal gerçeklik içerikleri için ayrı sayfa oluşturmuştu.

Bilindiği gibi Google Chrome’un mobil sürümünde sanal gerçeklik içerikleri gösterilebiliyordu. Firmanın deneme amaçlı olarak yaptığı bu çalışmanın bir aşama daha ötesinde olacağı belirtilen Carmel web tarayıcı tamamen sanal gerçeklik öğeleri ile uygun olacak.

Bu anlamda yapılan çalışmalarda Carmel tarayıcının sanal gerçeklik başlığınızı takarak kullanabileceğiniz ve webde gezinebileceğiniz bir yapı olacağı biliniyor.

Carmel kod adlı tarayıcının React adındaki JS yazılımı ile oluşturulduğu belirtiliyor. Facebook’un oluşturduğu ve 2013’de açık kaynak haline getirdiği bu yazılı sayesinde yazılımın tamamlanmaya çalışıldığı belirtiliyor.

Sanal gerçeklik tabanlı web tarayıcısı projesinin bir işe yaraması için de buna uygun içeriklerin olması gerekiyor. Ancak tarayıcı olmadan da web siteleri için sanal gerçeklik tabanlı oluşumların yaşandığı da kulaktan kulağa dolaşmaya çoktan başladı.